ԱՄՆ Սենատը հաստատել է Քևին Ուորշին՝ Դաշնային պահուստային համակարգի ղեկավարի պաշտոնում

ԱՄՆ Սենատը Քևին Ուորշին հաստատել է Դաշնային պահուստային համակարգի՝ Ֆեդի նոր ղեկավարի պաշտոնում։ Նրա թեկնածությանը կողմ է քվեարկել 54 սենատոր, դեմ՝ 45-ը։ Ուորշին առաջադրել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Ուորշը կփոխարինի Ջերոմ Փաուելին, որի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է մայիսի 15-ին։ Reuters-ի փոխանցմամբ՝ նա ստանձնում է ԱՄՆ կենտրոնական բանկի ղեկավարումը մի շրջանում, երբ Ֆեդը բախվում է գնաճի աճին և տոկոսադրույքների շուրջ քաղաքական ճնշումներին։
Քևին Ուորշը 2006-2011 թվականներին եղել է Ֆեդի կառավարիչների խորհրդի անդամ։ Մինչ այդ նա աշխատել է Morgan Stanley-ում, ինչպես նաև եղել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի տնտեսական հարցերով խորհրդական։
Bloomberg-ը նշում է, որ Ֆեդի ղեկավարի փոփոխությունը վերջին տասնամյակների ամենավիճահարույցներից է։ Փաուելին այդ պաշտոնում 2017-ին առաջադրել էր հենց Թրամփը, սակայն հետագայում նա բազմիցս քննադատել է Փաուելին՝ տոկոսադրույքները արագ չնվազեցնելու համար։ AP-ի փոխանցմամբ՝ Ուորշը Սենատում հայտարարել է, որ Ֆեդի ղեկավարի պաշտոնում գործելու է անկախ։
Դաշնային պահուստային համակարգը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկն է․ այն պատասխանատու է դրամավարկային քաղաքականության համար և վերահսկում է երկրի ֆինանսական համակարգի կայունությունը։