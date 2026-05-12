WSJ․ ԱՄԷ-ն գաղտնի հարվածներ է հասցրել Իրանին

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները գաղտնի ռազմական հարվածներ է հասցրել Իրանին՝ ի պատասխան իր տարածքի վրա Թեհրանի հարձակումների, գրում է The Wall Street Journal-ը՝ վկայակոչելով իր աղբյուրներին։
Ըստ պարբերականի՝ այդ հարվածներից մեկը ապրիլի սկզբին հասցվել է Պարսից ծոցում գտնվող իրանական Լավան կղզու նավթավերամշակման գործարանին։ Այդ շրջանում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր հրադադարի մասին։
Իրանը ժամանակին հայտարարել էր, որ Լավանի նավթավերամշակման գործարանը ենթարկվել է «թշնամական հարձակման»։ Դրանից հետո Թեհրանը մի շարք հրթիռային և անօդաչու սարքերով հարվածներ էր հասցրել ԱՄԷ-ի և Քուվեյթի ուղղությամբ, գրում է WSJ-ը։
Աբու Դաբին պաշտոնապես չի ընդունել Իրանի դեմ հարվածներ հասցնելու տեղեկությունները։