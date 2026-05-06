Իսրայելը հստակեցրել է իր հնարավոր թիրախները Իրանի տարածքում

Իսրայելի Զինված ուժերի հրամանատարության ձեռքի տակ է Իրանում գտնվող այն թիրախների ցանկը, որոնք կարող են խոցվել լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, այսօր հայտարարել է Իսրայելի Պաշտպանության բանակի Գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրը։
Այս մասին հաղորդում է The Times of Israel պարբերականը՝ նշելով, որ, ըստ իսրայելցի գեներալի՝ «երկրի բանակը գտնվում է մարտական պատրաստության վիճակում»։
Զամիրը նաև նշել է, որ Լիբանանի հարավում գտնվող իսրայելական ստորաբաժանումներին հրաման է տրվել, որի համաձայն նրանք՝ «ուժի կիրառման որևէ սահմանափակում չունեն»։