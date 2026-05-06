11 զոհ Թեհրանում բռնկված հրդեհի հետևանքով

Թեհրանի մերձակայքում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկում երեկ երեկոյան բռնկված հրդեհի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, ևս 41-ը վիրավորվել են։
Այս մասին հաղորդում են իրանական աղբյուրները՝ վկայակոչելով Թեհրանի արվարձան Շահրիար բնակավայրի ղեկավարին։
Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով` կրակի արագ տարածմանը նպաստել է այն հանգամանքը, որ ավելի քան 250 խանութ և 50 գրասենյակ ընդգրկող առևտրի կենտրոնի ճակատային հատվածը կառուցված էր ոչ հրակայուն նյութերից։
Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, հրդեհի ծագման պատճառները դեռևս հետաքննվում են։