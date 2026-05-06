Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

11 զոհ Թեհրանում բռնկված հրդեհի հետևանքով

Թեհրանի մերձակայքում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկում երեկ երեկոյան բռնկված հրդեհի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, ևս 41-ը վիրավորվել են։

Այս մասին հաղորդում են իրանական աղբյուրները՝ վկայակոչելով Թեհրանի արվարձան Շահրիար բնակավայրի ղեկավարին։

Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով` կրակի արագ տարածմանը նպաստել է այն հանգամանքը, որ ավելի քան 250 խանութ և 50 գրասենյակ ընդգրկող առևտրի կենտրոնի ճակատային հատվածը կառուցված էր ոչ հրակայուն նյութերից։

Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, հրդեհի ծագման պատճառները դեռևս հետաքննվում են։


XS
SM
MD
LG