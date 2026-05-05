22 նոր տրոլեյբուսներն արդեն Երևանում են

Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական նիստի ընթացքում հայտարարեց՝ կառավարության աջակցությամբ, Երևանի քաղաքապետարանի գնած 45 տրոլեյբուսներից 22-ն արդեն Հայաստանում են:
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Հայկ Էվոյանը նիստի ընթացքում ասաց. «հույս ունեմ, որ այս նոր 22 տրոլեյբուսները մինչև այս ամսվա վերջ կկարողանանք շահագործել»:
Թե մյուս 23 տրոլեյբուսները երբ կհասնեն Հայաստան, հստակ ժամկետ չհնչեց:
«Այս տրոլեյբուսների գծեր մուտք գործելու ժամանակ այլևս որևէ հին տրոլեյբուս չպետք է ունենանք», - ասաց Ավինյանը: