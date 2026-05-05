Պայթյուն Չինաստանի հրավառության գործարանում. կան զոհեր ու վիրավորներ

Չինաստանի Հունան նահանգում հրավառության գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 21 մարդ և վիրավորել՝ 61-ը, հայտնում է Reuters-ը:

Չինական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ նախագահ Սի Ծինփինը կոչ է արել անցկացնել մանրակրկիտ հետաքննություն։

Գործարանի տարածքում գտնվող սև փոշու պահեստավորման երկու պահեստները ներկայացնում էին բարձր վտանգ, նշվում է հաղորդագրությունում։ Իշխանությունները տարհանել են բնակիչներին վտանգավոր գոտիներից, ստեղծել են 1 կմ փրկարարական գոտի և 3 կմ վերահսկման գոտի։

Ընկերության պատասխանատու անձը ձերբակալվել է, և պատահարի պատճառը հետաքննվում է, հայտնում է պետական China Daily-ն։


