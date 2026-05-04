Բերի․ «Իսրայելի հետ բանակցություններն այս փուլում անընդունելի են»

Իսրայելի հետ բանակցությունները կարող են կազմակերպվել միայն ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցումից հետո, այսօր հայտարարել է Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բերին։

Երկրի ամենաազդեցիկ շիա գործիչներից մեկը Բեյրությում լույս տեսնող «Ան-Նահար» պարբերականի հետ զրույցում ընդգծել է,որ «ցանկացած քաղաքական քննարկման պետք է նախորդի պատերազմի դադարեցումը»։

Լիբանանի խորհրդարանի նախագահի հայտարարությունը հնչել է երկրի հարավում չդադարող ռազմական գործողությունների ֆոնին։

Իրանամետ «Հեզբոլա» շարժումը անցած հանգստյան օրերին շարունակել է ԱԹՍ-երով հարվածներ հասցնել Իսրայելի ռազմական դիրքերին։ Իսրայելի բանակը, իր հերթին, Լիբանանի հարավում գտնվող ևս չորս գյուղերի բնակիչներից պահանջել է անհապաղ լքել իրենց տները։


