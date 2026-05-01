Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել տարածաշրջանի գործընկերների հետ

Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել տարածաշրջանի գործընկերների՝ Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի և Իրաքի արտգործնախարարների հետ։

Ըստ իրանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, Աբբաս Արաղչին նրանց ներկայացրել է ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Իրանի վերջին առաջարկներն ու դիրքորոշումները:

Այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։

Հեռախոսազրույցները տեղի են ունեցել արդեն երկրորդ ամիսը շարունակվող հակամարտությունը դադարեցնելու և հրադադար ապահովելու ուղղությամբ ինտենսիվ դիվանագիտական ջանքերի ֆոնին։

XS
SM
MD
LG