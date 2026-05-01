ԵՄ դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ. Բաքուն հակաքայլերի է դիմում

Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Մարիանա Կույունջիչը այսօր կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության՝ Բաքուն խստորեն դատապարտել է Եվրախորհրդարանի երեկ ընդունած բանաձևի «անհիմն և կողմնակալ դրույթները», և դեսպանին ներկայացվել է բողոքի նոտա»։
Նախօրեին Եվրոպական խորհրդարանը «Աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարական դիմակայունությանը» բանաձևով վերահաստատեց իր աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներին՝ ներառյալ նրանց ինքնության, սեփականության և մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, ինչպես նաև նրանց անվտանգ, անխոչընդոտ և արժանապատիվ վերադարձի իրավունքը՝ համապատասխան միջազգային երաշխիքների ներքո։
Միևնույն ժամանակ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ որոշվել է դադարեցնել Միլի մեջլիսի կապերը Եվրախորհրդարնի հետ։