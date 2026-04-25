Մալիում կրկին հարձակումներ են, տարբեր շրջաններում պայթյուններ են որոտացել

Մալի, արխիվ
Մալի, արխիվ

Մալիի մայրաքաղաք Բամակոյում և երկրի ներքին շրջանների մի քանի բնակավայրերում կրկին պայթյունների ձայներ են լսվել: Մալիի բանակը հայտնել է, որ տարբեր խմբեր համակարգված հարձակումներ են սկսել:

Մայրաքաղաքի ռազմաբազայի մոտ զինվորներ են տեղակայվել՝ տարածքում ճանապարհները փակելու համար, Reuters-ին ասել է ականատեսը:

Մոտավորապես նույն ժամանակ նմանատիպ անկարգություններ են տեղի ունեցել կենտրոնական Սևարե քաղաքում, ինչպես նաև Մալիի հյուսիսում գտնվող Քիդալ և Գաո քաղաքներում:

«Ամենուր կրակոցներ են լսվում», - ասել է Սևարեի ականատեսը:

Մալին պայքարում է «Ալ Քաիդայի» և «Իսլամական պետության» Արևմտյան Աֆրիկայի ստորաբաժանումների ապստամբությունների դեմ: Բացի այդ, երկիրը բախվում է երկրի հյուսիսում տուարեգների գլխավորած՝ շատ ավելի վաղ մեկնարկած ապստամբության դեմ:

Մալիի բանակի հայտարարության մեջ ասվում է, որ մարտական գործողությունները շարունակվում են, և կոչ է արվում բնակչությանը հանգստություն պահպանել:

Մալիի ռազմական առաջնորդները իշխանության են եկել 2020 և 2021 թվականների պետական հեղաշրջումներից հետո՝ խոստանալով վերականգնել անվտանգությունը, սակայն զինյալները շարունակում են հաճախակի հարձակումներ գործել բանակի և քաղաքացիական բնակչության վրա:

