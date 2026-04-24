Թուրքիայի ՊՆ․ «Այսօր մենք հիշում ենք թուրքերին, որ կոտորվեցին հայերի կողմից»

Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն այսօր սոցցանցերում անդրադարձել է 1915 թվականի իրադարձություններին՝ ոչ միայն ժխտելով Հայոց ցեղասպանության փաստը, այլև հայերին մեղադրելով «զանգվածային սպանությունների համար»։
«Մենք ողորմածությամբ հիշում ենք այն անպաշտպան և անմեղ թուրքերին, որոնք անողոք կերպով կոտորվեցին հայերի կողմից 1915 թվականի իրադարձությունների ժամանակ»,- նշված է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության X-ի օգտահաշվում։
111 տարի անց պաշտոնական Անկարան չի ընդունում և մերժում է Ցեղասպանության իրողությունը: