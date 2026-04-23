Սենատը մերժել է Թրամփի՝ Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու լիազորությունները սահմանափակելու առաջարկը

Ապրիլի 22-ին ԱՄՆ Սենատը 51 կողմ, 46 դեմ ձայներով մերժեց դեմոկրատների նախաձեռնած առաջարկը՝ սահմանափակելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի իրավասությունը՝ Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու հարցում։
Սա նման հինգերորդ փորձն էր ութ շաբաթ շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Վիսկոնսինից սենատոր Թեմի Բոլդուինի գլխավորած առաջարկը պահանջում էր ամերիկյան զինված ուժերը դուրս բերել Իրանի ներսում կամ նրա դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններից, եթե դրանց համար Կոնգրեսից հստակ թույլտվություն չկա։
Դեմոկրատ Ջոն Ֆեթերմանը, հանրապետականների մեծամասնության հետ միասին, քվեարկեց առաջարկի դեմ, մինչդեռ հանրապետական Ռենդ Փոլը միացավ դեմոկրատներին և աջակցեց նախաձեռնությանը։
Դեմոկրատները հայտարարել են, որ շարունակելու են նոր քվեարկություններ առաջ մղել։