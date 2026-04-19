Թեհրանն ուսումնասիրում է ԱՄՆ-ի կողմից ներկայացված «նոր առաջարկները»

Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն մարմինը հայտարարում է, որ Թեհրանը ուսումնասիրում է Միացյալ Նահանգների կողմից Պակիստանի բանակի հրամանատարի միջոցով ներկայացված «նոր առաջարկները», սակայն դեռևս պատասխան չի տվել։
Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը հայտարարել է, որ առաջարկները ներկայացվել են վերջին օրերին։
Այնուամենայնիվ, ընդգծվել է, որ Իրանի բանակցային թիմը «նույնիսկ ամենափոքր փոխզիջման, նահանջի կամ զիջման չի գնա» և կպաշտպանի ազգային շահերը «իր ողջ ուժով»։
Նախօրեին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանի հետ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում, և որ մոտ ապագայում կարող են հստակ զարգացումներ լինել: