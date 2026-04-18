Իրանը չեղարկել է Հորմուզի նեղուցը բացելու իր որոշումը

Իրանը չեղարկել է Հորմուզի նեղուցը բացելու իր որոշումը, հաղորդում է Fars լրատվական գործակալությունը։

Իրանի զինված ուժերի միասնական հրամանատարական կառույցի կենտրոնական շտաբի խոսնակը հայտարարել է, որ նեղուցի վերահսկողությունը «վերադարձել է իր նախկին վիճակին» և կրկին գտնվում է խիստ ռազմական հսկողության տակ։

Էբրահիմ Զուլֆաքարին ասել է, որ Թեհրանն ավելի վաղ «բարի մտադրություններով» համաձայնել էր թույլ տալ նավթատարների և առևտրային նավերի սահմանափակ անցում հրադադարի ընթացքում, սակայն «ցավոք, ամերիկացիները շարունակում են «շրջափակումը»։

Իրանը ապրիլի 17-ին բացել էր նեղուցը: Այս քայլը ողջունել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով, այնուամենայնիվ, ասել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավահանգիստների ծովային շրջափակումը կմնա ուժի մեջ։


