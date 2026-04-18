Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը օգուտ կբերի բոլորին. Թուրքիայի փոխնախագահ

«Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղությունը զգալի ներդրում կունենա ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլև ողջ տարածաշրջանում և նույնիսկ գլոբալ մակարդակում: Այս մասին APA-ի թուրքական ծառայությանն ասել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը։
Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է առավելագույնս օգտվել առկա դրական քաղաքական մթնոլորտից։
«Մենք հույս ունենք, որ վերջնական փուլերը կավարտվեն, և մենք բոլորս կտեսնենք այս խաղաղության իրականացումը կայուն հիմքերով։ Այժմ ստեղծվել է որոշակի քաղաքական մթնոլորտ։ Հարավային Կովկասում լիակատար խաղաղության պայմաններում կստեղծվի բոլորովին նոր մթնոլորտ։ Բոլորը կշահեն։ Ղարաբաղն արդեն վերականգնվում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Այս ոլորտում խոշոր ներդրումներ են կատարվել, և մեծ աշխատանք է կատարվել։ Սա օգուտ կբերի Թուրքիային, Ադրբեջանին, Հայաստանին և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին։ Մյուս կողմից, Զանգեզուրի միջանցքը գերակա նշանակություն ունի։ Խաղաղության հաստատմամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև կապերն էլ ավելի կամրապնդվեն։ Միաժամանակ, կամրապնդվեն Եվրոպայի և Ասիայի միջև կապերը», - ասել է Թուրքիայի փոխնախագահը։