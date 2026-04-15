Մադյարը կոչ է արել նախագահ Թամաս Շույոկին հրաժարական տալ

Հունգարիայի նոր առաջնորդ Պետեր Մադյարն այսօր կոչ է արել նախագահ Թամաս Շույոկին հրաժարական տալ։
«Ես նրան ասել եմ, որ իմ և հունգար ժողովրդի տեսանկյունից նա արժանի չէ ներկայացնելու հունգար ազգի միասնությունը և ի վիճակի չէ ապահովել օրենքի նկատմամբ հարգանքը», - ասել է Մադյարը՝ կրկնելով՝ նոր կառավարության ձևավորումից հետո Շույոկը պետք է թողնի իր պաշտոնը։
Հունգարիայի ընդդիմադիր առաջնորդ Պետեր Մադյարը հաղթել է Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրություններում՝ պարտության մատնելով երկիրը 16 տարի կառավարող Վիկտոր Օրբանին։