Մեկշաբաթյա նստացույց դատախազության մոտ՝ Դավիթ Մինասյանին ազատելու պահանջով

Մեկշաբաթյա նստացույց Գլխավոր դատախազության մոտ՝ Սուրբ Աննա եկեղեցու գործով կալանավորված պատանուն ազատ արձակելու պահանջով։

18-ամյա Դավիթ Մինասյանին անհապաղ կալանքից ազատելու պահանջով մի քանի մայրեր մինչև երեկո՝ 20:00-ն կմնան դատախազության մոտ՝ թեև Գլխավոր դատախազությունը անցած շաբաթ մերժել էր մանկուց հիվանդություններ ունեցող տղային ազատել կալանքից։

Դավիթ Մինասյանը մեղադրվում է խուլիգանության և վարչապետի նկատմամբ բռնության, գրավով ազատ արձակված երկվորյակ եղբայրը՝ օժանդակելու, իսկ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը՝ այս ամենը կազմակերպելու հոդվածներով:

Փաստաբանը հրապարակել էր բժշկական հետազոտությունների արդյունքը՝ Ծաղկազարդի պատարագին Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի անվտանգության աշխատողի հարվածից հետո վայր ընկած Դավիթ Մինասյանն ուղեղի ցնցում է ստացել, փակ գանգուղեղային տրավմա ունի:


