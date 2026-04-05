ԱՄՆ-ը պնդում է՝ Սուլեյմանիի հարազատներին զրկել է բնակության իրավունքից․ Իրանը հերքում է նրանց կապը

Իրանի Ղոդս ուժերի հանգուցյալ գեներալ-մայոր Քասեմ Սուլեյմանիի զարմուհին և նրա դուստրը զրկվել են ԱՄՆ մշտական բնակության իրավունքից, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։
Սուլեյմանին առաջնորդել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի արտաքին թևը 1998-ից մինչև 2020 թվականին ԱՄՆ զինուժի կողմից իր սպանությունը՝ Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետում։
Ըստ Պետքարտուղարության՝ Համիդե Սուլեյմանի Աֆշարը դստեր հետ ձերբակալվել է ապրիլի 3-ի գիշերը։ Մինչև վերջնական որոշման կայացումը՝ արդյոք նրանք պետք է լքեն ԱՄՆ տարածքը, կանայք կպահվեն ԱՄՆ միգրացիոն և մաքսային ոստիկանությունում։
Վկայակոչելով սոցիալական մեդիայի հրապարակումներ՝ գերատեսչությունը Սուլեյմանի Աֆշարին բնութագրել է որպես «Իրանի ահաբեկչական և ամբողջատիրական ռեժիմի անթաքույց աջակից»։
Ամերիկյան իշխանությունը չի հստակեցրել՝ ինչ հրապարակումների մասին է խոսքը, բայց ընդգծել է, որ այդպիսի հռետորաբանությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կառավարման օրոք չի հանդուրժվի։
X-ում այս առթիվ գրառում է կատարել ԱՄՆ պետքարտուղարը։ «Թրամփի վարչակազմը թույլ չի տա, որ մեր երկիրը հակաամերիկյան ահաբեկչական ռեժիմներին աջակցող օտարերկրացիների օթևան դառնա», - ասել է Մարկո Ռուբիոն։
Իրանի լրատվական դաշտում, սակայն, շրջանառվել է Քասեմ Սուլեյմանիի դստեր՝ Զեյնաբ Սուլեյմանիի հայտարարությունը, ըստ որի՝ ԱՄՆ-ում ձերբակալված կանայք որևէ կապ չունեն իր հոր հետ։
«Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված անձինք որևէ կապ չունեն նահատակ Սուլեյմանիի հետ, իսկ ԱՄՆ պետքարտուղարության պնդումը կեղծ է», - ասել է Զեյնաբ Սուլեյմանին։
Երկու կանանց ձերբակալությունը տեղի է ունենում Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հինգ շաբաթ ձգվող պատերազմի ֆոնին։