Սպանվել է Իրանի բնական պաշարների պահպանության ստորաբաժանման հրամանատարը

Իրանական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ սպանվել է Իրանի բնական պաշարների և ջրային ավազանների կառավարման կազմակերպության պահպանության ստորաբաժանման հրամանատար Մաջիդ Զաքարիաեին։
Խոսքը պետական այն կառույցի մասին է, որը պատասխանատու է անտառների և ջրային ռեսուրսների պահպանության համար։
ISNA գործակալության փոխանցմամբ՝ Զաքարիաեին վիրավորվել էր մարտի 28-ի հարձակումների ժամանակ, իսկ մահացել է մարտի 29-ի գիշերը։
Զաքարիաեին ստորաբաժանման հրամանատար էր նշանակվել մեկ տարի առաջ։ Մինչ այդ ղեկավարել էր Իրանի հողային հարցերով պետական կազմակերպության պահպանության ստորաբաժանումը։