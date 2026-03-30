Սպանվել է Իրանի բնական պաշարների պահպանության ստորաբաժանման հրամանատարը

Մաջիդ Զաքարիաեին, արխիվ

Իրանական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ սպանվել է Իրանի բնական պաշարների և ջրային ավազանների կառավարման կազմակերպության պահպանության ստորաբաժանման հրամանատար Մաջիդ Զաքարիաեին։

Խոսքը պետական այն կառույցի մասին է, որը պատասխանատու է անտառների և ջրային ռեսուրսների պահպանության համար։

ISNA գործակալության փոխանցմամբ՝ Զաքարիաեին վիրավորվել էր մարտի 28-ի հարձակումների ժամանակ, իսկ մահացել է մարտի 29-ի գիշերը։

Զաքարիաեին ստորաբաժանման հրամանատար էր նշանակվել մեկ տարի առաջ։ Մինչ այդ ղեկավարել էր Իրանի հողային հարցերով պետական կազմակերպության պահպանության ստորաբաժանումը։


