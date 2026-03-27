Եվրոպական տերությունները մեղադրում են ՌԴ-ին Իրանին օգնելու մեջ

Եվրոպական տերությունները մեղադրում են Ռուսաստանին Մերձավոր Արևելքի պատերազմում Իրանին օգնելու մեջ՝ ամերիկյան ուժերին հարվածելու հարցում: Այս հարցն այսօր կբարձրացնեն ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ Ֆրանսիայում անցկացվող G7 արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ընթացքում։
Արևմտյան անվտանգության երկու աղբյուր և Թեհրանին մոտ տարածաշրջանային պաշտոնյան Reuters-ին հայտնել են, որ Մոսկվան Թեհրանին տրամադրել է արբանյակային պատկերներ և նաև օգնել է Իրանին արդիականացնել իր անօդաչու թռչող սարքերը՝ դրանք համապատասխանեցնելով Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տարբերակներին։
Երեկ France 2 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հերքել էր բոլոր մեղադրանքերը։
