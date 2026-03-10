Մատչելիության հղումներ

«Մեր ձգտումն է Իրանի ժողովրդին թոթափել բռնապետության լծից». Նեթանյահու

Իրանի ռեժիմի տապալումը Իրանի ժողովրդի ձեռքում է, Times of Israel-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։

«Մեր ձգտումն է Իրանի ժողովրդին թոթափել բռնապետության լծից», - ասել է Նեթանյահուն՝ նշելով. «Ի վերջո, դա կախված է նրանցից։ Բայց կասկած չկա, որ մինչ այժմ ձեռնարկված գործողությունների միջոցով մենք կոտրում ենք նրանց ոսկորները, և մեր ձեռքը դեռ մեկնված է»։

«Եթե մենք հաջողության հասնենք Իրանի ժողովրդի հետ միասին, մենք կհասնենք մշտական ավարտի, եթե նման բաներ գոյություն ունեն ազգերի կյանքում, և մենք կբերենք փոփոխություններ», - ասել է Նեթանյահուն։

