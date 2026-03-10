«Չեմ կարծում, թե ԱՄՆ-ի հետ կրկին բանակցելու հարցը կլինի օրակարգում». Արաղչի

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին PBS News Hour-ի հետ զրույցում հայտարարել է՝ չի կարծում, թե ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները «այլևս կլինի օրակարգում»։
Արաղչին ասել է, թե փետրվարին Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունների վերջին փուլի ժամանակ ամերիկյան կողմը պնդել է, որ «չունեն հարձակվելու որևէ մտադրություն», այնուամենայնիվ դա արել են:
Արաղչին ասել է, որ դեռ «շատ վաղ է», որպեսզի Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին մեկնաբանություններ տա ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր բանակցությունների մասին։
«Մենք բոլորս սպասում ենք նրա ելույթներին և հայտարարություններին, որոնք կլինեն ավելի ուշ»,- նշել է նա՝ հավելելով. «Չեմ կարծում, թե ամերիկացիների հետ խոսելու կամ կրկին նրանց հետ բանակցելու հարցը կլինի օրակարգում, որովհետև մենք ունենք ամերիկացիների հետ բանակցելու շատ դառը փորձ»։