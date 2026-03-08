Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել է տարբեր տեսակի 117 ԱԹՍ. կան զոհեր ու վիրավորներ

Անցած գիշեր Ռուսաստանը, ըստ Ուկրաինայի ԶՈւ Օդային ուժերի տվյալների, Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ արձակել է տարբեր տեսակի 117 անօդաչու թռչող սարք։ Դրանցից 98-ը հաջողվել է խոցել։ Զոհվել է առնվազն երեք մարդ, ավելի քան 20-ը վիրավորվել։
Ռուսական հարվածների հիմնական թիրախները կրկին էներգետիկ և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն էին։ Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլի շրջանում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ։
Ռուսական բանակը անօդաչու թռչող սարք է կիրառել Խարկովի մարզի Չուգուևսկի շրջանում. հարվածի հետևանքով հրդեհվել է տուն և երեք մարդ վիրավորվել է։
Խարկովի մարզի Վոլչանսկի շրջանի Բելի Կոլոդյազ գյուղում ռուսական հարձակման հետևանքով զոհվել է երկու մարդ:
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը նաև հարվածել է Կիև-Սումի երթուղով ընթացող գնացքին, որի մեջ եղել է մոտ 200 ուղևոր։ Տուժածներ չկան։