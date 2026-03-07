Մատչելիության հղումներ

Հայերեն
Զելենսկին ու Մակրոնը քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր ֆրանսիացի գործընկեր Էմանյուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը։

Զելենսկին հավելել է, որ Մակրոնը աջակցել է Ուկրաինայի ջանքերին՝ օգնելու տարածաշրջանին իր փորձագիտությամբ՝ հակազդելու իրանական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերին։

Շաբաթվա սկզբին Զելենսկին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներից ստացել է «կոնկրետ աջակցության» խնդրանք և հրամայել է պաշտոնյաներին տրամադրել անհրաժեշտ միջոցներն ու մասնագետները՝ տարածաշրջանում օդային պաշտպանությանը օգնելու համար։


