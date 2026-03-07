Մինչև 250 հազար դրամ փոխհատուցում այն քաղաքացիներին, որոնց չվերթները չեղարկվել էին. Միրզոյան

ՀՀ ԱԳՆ֊ն հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, համաձայն որի այն քաղաքացիներին, ում ՀՀ վերադարձի / տարանցիկ չվերթները չեղարկվել էին Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների հետևանքով, և ովքեր նոր տոմսեր են ձեռք բերել Հայաստան վերադառնալու համար, կառավարությունը կտրամադրի մինչև 250 հազար դրամ փոխհատուցում յուրաքանչյուր անձի համար, հայտնում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
«Քաղաքացու կողմից ավելի պակաս արժեքով նոր տոմսի ձեռքբերման պարագայում փոխատուցումը կտրամադրվի վճարված գումարի չափով: Փոխհատուցման տրամադրման մեխանիզմը և հավելյալ մանրամասները կսահմանվեն առաջիկա օրերին», - սոցցանցում գրել է Միրզոյանը։
Օրերս Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ Աբու Դաբիում մնացածներին ավտոմեքենայով Հայաստանի կառավարության հաշվին հասցնում են Օման, բայց Օմանի օդանավակայանից Երևան թռիչքի համար նրանք պետք է վճարեն: Դեպի Երևան թռիչքը թանկ է՝ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող ավիաընկերության տոմսի գինը սկսվում է 1100 եվրոյից: Թե քանի Հայաստանի քաղաքացի է այժմ փորձում հայրենիք վերադառնալ, դեռ հստակ չէ: