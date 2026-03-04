Մատչելիության հղումներ

Իրանը հայտարարում է, որ վերահսկում է Հորմուզի նեղուցը

Իսլամական հեղափոխության պահապահնների կորպուրսը (ԻՀՊԿ) խոստացել է փակել Հորմուզի նեղուցը՝ պնդելով, որ լիովին վերահսկում է ջրային ուղին, որտեղ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է նավատորմ տեղակայել տանկերներին ուղեկցելու համար։

Կորպուսի ռազմածովային ուժերի պաշտոնյա Մոհամմադ Աքբարզադեի խոսքով՝ նեղուցով անցնող ցանկացած նավ կարող է վնասվել հրթիռներից կամ անօդաչու թռչող սարքերից։

«Ներկայումս Հորմուզի նեղուցը գտնվում է Իսլամական Հանրապետության նավատորմի լիակատար վերահսկողության տակ», - ասել է Ակբարզադեն հայտարարությունում, որը տարածել է իրանական Fars լրատվական գործակալությունը:

Հորմուզի նեղուցը նավթի և գազի փոխադրման կարևորագույն ծովային ուղիներից է աշխարհում։

