Իրանը հայտարարում է, որ վերահսկում է Հորմուզի նեղուցը

Իսլամական հեղափոխության պահապահնների կորպուրսը (ԻՀՊԿ) խոստացել է փակել Հորմուզի նեղուցը՝ պնդելով, որ լիովին վերահսկում է ջրային ուղին, որտեղ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է նավատորմ տեղակայել տանկերներին ուղեկցելու համար։
Կորպուսի ռազմածովային ուժերի պաշտոնյա Մոհամմադ Աքբարզադեի խոսքով՝ նեղուցով անցնող ցանկացած նավ կարող է վնասվել հրթիռներից կամ անօդաչու թռչող սարքերից։
«Ներկայումս Հորմուզի նեղուցը գտնվում է Իսլամական Հանրապետության նավատորմի լիակատար վերահսկողության տակ», - ասել է Ակբարզադեն հայտարարությունում, որը տարածել է իրանական Fars լրատվական գործակալությունը:
Հորմուզի նեղուցը նավթի և գազի փոխադրման կարևորագույն ծովային ուղիներից է աշխարհում։