ԱՄՆ-ը քրդերի հետ խորհրդակցություններ է անցկացնում՝ Իրանում ռազմական գործողություններ անցկացնելու շուրջ․Reuters

Իրանի քրդական զինված խմբերը վերջին օրերին քննարկումներ են անցկացրել ԱՄՆ-ի հետ՝ Իրանի արևմտյան հատվածում անվտանգության ուժերի դեմ հնարավոր հարձակումներ իրականացնելու վերաբերյալ, հայտնում է Reuters-ը։
Իրաքյան Քրդստանի տարածքում գտնվող այդ խմբերը պատրաստվում են հնարավոր գործողության։Աղբյուրների խոսքով՝ գործողության նպատակն է թուլացնել Իրանի իշխանություններին և հնարավորություն ստեղծել երկրի ընդդիմադիր ուժերի համար։
Վերջնական որոշում հնարավոր գործողության և դրա ժամկետների մասին դեռ չի ընդունվել։
Reuters-ի աղբյուրները նշում են, որ քննարկվում է ԱՄՆ-ի աջակցությունը, այդ թվում՝ հնարավոր զենքի մատակարարումը։ ԱՄՆ պաշտոնական կառույցները դեռ չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։