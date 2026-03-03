Մատչելիության հղումներ

Կիևը մի քանի օրից կավարտի ԵՄ անդամակցության բանակցությունների մեկնարկի տեխնիկական աշխատանքները․ Զելենսկի

Ուկրաինան մի քանի օրվա ընթացքում կավարտի Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանքները, երկուշաբթի հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

Զելենսկին կրկին կոչ է արել ԵՄ գործընկերներին համաձայնել Ուկրաինայի անդամակցության հստակ ժամկետի շուրջ՝ նշելով, որ դա կարևոր երաշխիք կլինի երկրի ապագա անվտանգության համար այն պայմաններում, երբ Կիևը Մոսկվայի հետ բանակցում է պատերազմը ավարտելու շուրջ։

«Մենք պատրաստ ենք, բայց Եվրոպական միության ոչ բոլոր ղեկավարներն են պատրաստ... Ես նկատի ունեմ՝ ոչ բոլորը պատրաստ են Ուկրաինային տալ այս հնարավորությունը», - լրագրողներին ասել է նա։

