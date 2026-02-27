Մոսկվան կրկին ուկրաինական շրջանների է հարվածել․ Օդեսայում 2 մարդ է վիրավորվել, Սումիում՝ հյուրանոց այրվել

Ռուսական կողմը հարվածել է Օդեսայի քաղաքացիական և նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։Նրա խոսքով՝ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 2 մարդ։
Առավոտյան ռուսական ուժերը հարվածել են նաև Սումի քաղաքի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցին։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովի խոսքով՝ առաջին հարվածից հետո ռուսական կողմը կրկին է հարվածել, երբ տեղում աշխատում էին փրկարարները։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում։
Ուկրաինայի ԶՈւ տվյալներով՝ փետրվարի 27-ին Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել է 187 անօդաչու սարք, որոնցից 165-ը խոցվել են։