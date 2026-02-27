Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը հայտարարում են քաղաքացիական ամուսնության ավարտի մասին

Նիկոլ Փաշինյանը և Աննա Հակոբյանը սոցիալական ցանցերում կատարված գրառումներով հայտարարել են իրենց քաղաքացիական ամուսնության ավարտի մասին։
Հակոբյանը և Փաշինյանը միասին չորս երեխա ունեն։ Հակոբյանը նաև տեղեկացրել է, որ լքում է կառավարական առանձնատունը։
Օրեր առաջ Հակոբյանը սոցցանցերում գրել էր, որ իրենց քաղաքացիական ամուսնությունն ավարտվել է, սակայն այդ գրառումը շատերի կողմից ընկալվել էր որպես երկար տարիներ համատեղ ապրելուց հետո օրենքով ամուսնանալու մասին ակնարկ։
Այս որոշման մասին Փաշինյանը և Հակոբյանը հայտարարարում են Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից երեք ամիս առաջ, որոնց ընթացքում Փաշինյանը ձգտում է վերընտրվել վարչապետի պաշտոնում։
Հակոբյանը նշել է, որ մտադիր է շարունակել ղեկավարել «Իմ քայլը» բարեգործական հիմնադրամը։ 48-ամյա Հակոբյանը ենթադրել է, որ կարող է ենթարկվել քրեական հետապնդման՝ հաշվի առնելով Կոռուպցիայի կանխարգելման կոմիտեի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները ընտրություններից առաջ բարեգործության արգելքի խախտումների մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը, սակայն, չէր խոսել հենց Աննա Հակոբյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու մասին, միայ նշել էր, որ ուսումնասիրում են «Իմ քայլը» հիմնադրամի կողմից անգլերենի անվճար դասընթացներ անցկացնելու մասին որոշումը։
Ընտրական օրենսգիրքը արգելում է ընտրությունների օր նշանակելուց հետո ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների անվանումների հետ կապակցված կազմակերպություններին բարեգործություն անել։