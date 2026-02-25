Մատչելիության հղումներ

«Բեռլինալե»-ի տնօրենը կարող է փոխարինվել քաղաքական սկանդալի պատճառով

«Բեռլինալե»-ի տնօրենը կարող է փոխարինվել քաղաքական սկանդալի պատճառով։ Գերմանիայի մշակույթի նախարար Վոլֆրամ Վեյմերի խոսնակը հաստատել է, որ Բեռլինի մշակութային միջոցառումների կազմակերպության կառավարման հանձնաժողովը, որը կազմակերպում է Berlin International Film Festival-ը, հրավիրվել է նիստի։

Ըստ «Bild» թերթի՝ քննարկվել է «Բեռլինալե»-ի տնօրեն Թրիչիա Թաթլի ապագայի հարցը և համաձայնության են եկել, որ նա այլևս չի կարող ղեկավարել փառատոնը՝ Գազայի պատերազմի վերաբերյալ լռություն պահպանելու համար խիստ քննադատություններից հետո։

Սիրիացի-պաղեստինցի ռեժիսոր Աբդալահ Ալխաթիդը իր «Պաշարման քրոնիկոններ» («Chronicles from the Siege») համար լավագույն դեբյուտային լիամետրաժ ֆիլմ մրցանակը ստանալիս շնորհակալական խոսքում կտրուկ քննադատել է Գերմանիայի կառավարության դիրքորոշումը Գազայի պատերազմի հարցում:

«Դիմադրությունը պետք է նախորդի արվեստին, իսկ ազատությունը՝ մշակույթին։ Պատմությունը կհիշի նրանց, ովքեր կանգնեցին Պաղեստինի կողքին, և նրանց, ովքեր լռեցին»,- ասել է Ալխաթիդը։

Իսրայելը ժխտում է, որ Գազայի հատվածում ցեղասպանություն է իրականացրել, ինչին աջակցում է նաև Գերմանիայի կառավարությունը։

Մրցանակաբաշխությունից հետո նախարար Վեյմերը հայտարարել է. «Պաղեստինամետ ակտիվիստական շրջանակը «Բեռլինալե»-ում ցույց տվեց իր տգեղ դեմքը՝ Իսրայելի նկատմամբ ատելությամբ, ագրեսիայով և ճնշմամբ»։

Գերմանիայի մշակույթի պետական նախարարն ավելի վաղ պաշտպանել էր Բեռլինի կինոփառատոնը այն բանից հետո, երբ տասնյակ դերասաններ, ռեժիսորներ և գրողներ քննադատել էին այն Գազայի պատերազմին վերաբերող հարցերից խուսափելու համար:

«Ինստիտուցիոնալ լռություն» այսպես էին բնութագրել փառատոնի դիրքորոշումը «պաղեստինացիների դեմ՝ ցեղասպանությանը»՝ ընդգծելով, որ, մինչդեռ, փառատոնն ակնհայտ դիրքորոշում է ունեցել Իրանում և Ուկրաինայում տեղի ունեցած ջարդերի վերաբերյալ։



