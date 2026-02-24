Մեքսիկան 2000 զինվոր է ուղարկում Խալիսկո՝ նարկոկարտելի առաջնորդի մահից հետո

Մեքսիկայի իշխանություններըԽալիսկո նահանգի արևմտյան մասում լրացուցիչ 2000 զինվորական են տեղակայել՝ «Խալիսկոյի նոր սերունդ» նարկոկարտելի պարագլուխ Նեմեսիո Օսեգերա Սերվանտեսի՝ «Էլ-Մենչոյի» մահվանից հետո ծագած բախումների ֆոնին, հայտնում է Reuters-ը:
Մեքսիկայում ծագած բախումների հետևանքով կան տասնյակ զոհեր:
«Խալիսկոյի նոր սերունդը» ստեղծվել է 2009 թվականին, այն համարվում է Մեքսիկայի խոշորագույն հանցավոր խմբավորումներից մեկը։ Ըստ ամերիկյան աղբյուրների՝ կարտելը զբաղված է հերոինի, կոկաինի, ֆենտանիլի և մետամֆիտամինի խոշոր խմբաքանակների՝ ԱՄՆ մաքսանենգությամբ։