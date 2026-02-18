Կրակոցներ Երևանում. մեկ մարդ մահացել է, կան վիրավորներ

Այսօր Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում հնչած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ:
«Յոթը բերվել են «Արմենիա» ԲԿ, որից հինգը՝ շտապօգնության մեքենայով, երկուսը՝ տարբեր այլ մեքենաներով։ 7-ից երկուսի վիճակը գնահատվել է ծայրահեղ ծանր, այդ երկուսից մեկը մահացել է վիրասրահում։ Երեքը վիրահատվում են այս պահին, մյուս երկուսն էլ վերակենդանացման բաժանմունքում են, բայց էլի տարբեր միջամտություններ և բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում։ Նախնական տեղեկություններով՝ հրազենային վնասվածքներ են, հիմնականում կրծքավանդակի և որովայնի շրջանում։ Մյուսների վիճակը՝ կայուն ծանր է, վերակենդանացման բաժանմունքում են», - «Ազատությանը» հայտնեց «Արմենիա» ՀԲԿ գլխավոր տնօրենի վիրաբուժական գծով տեղակալ Աշոտ Կուրղինյանը:
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ էլ՝ հիվանդանոց տեղափոխված 7 քաղաքացիներից երեքի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, երեքինը` ծանր:
Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն: