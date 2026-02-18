Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրակոցներ Երևանում. մեկ մարդ մահացել է, կան վիրավորներ

Լրացված

Այսօր Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում հնչած կրակոցների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ:

«Յոթը բերվել են «Արմենիա» ԲԿ, որից հինգը՝ շտապօգնության մեքենայով, երկուսը՝ տարբեր այլ մեքենաներով։ 7-ից երկուսի վիճակը գնահատվել է ծայրահեղ ծանր, այդ երկուսից մեկը մահացել է վիրասրահում։ Երեքը վիրահատվում են այս պահին, մյուս երկուսն էլ վերակենդանացման բաժանմունքում են, բայց էլի տարբեր միջամտություններ և բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում։ Նախնական տեղեկություններով՝ հրազենային վնասվածքներ են, հիմնականում կրծքավանդակի և որովայնի շրջանում։ Մյուսների վիճակը՝ կայուն ծանր է, վերակենդանացման բաժանմունքում են», - «Ազատությանը» հայտնեց «Արմենիա» ՀԲԿ գլխավոր տնօրենի վիրաբուժական գծով տեղակալ Աշոտ Կուրղինյանը:

Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ էլ՝ հիվանդանոց տեղափոխված 7 քաղաքացիներից երեքի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, երեքինը` ծանր:

Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն:


XS
SM
MD
LG