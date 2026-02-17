Հայաստանը ներկայցնող Կարինա Ակոպովա-Նիկիտա Ռախմանին զույգը զբաղեցրել է 14-րդ հորիզոնականը

Ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացնող գեղասահորդներ Կարինա Ակոպովա-Նիկիտա Ռախմանին զույգը զբաղեցրել է 14-րդ հորիզոնականը:
Կարինա Ակոովան և Նիկիտա Ռախմանինն ազատ ծրագրում վաստակել են 114.39 միավոր, կարճ ծրագրից հետո նրանք ունեին 66.27 միավոր:
Հայաստանի բոլոր 5 ներկայացուցիչներն էլ ավարտել են մրցելույթները՝ չնվաճելով ոչ մի մեդալ:
Հայաստանը ներկայացրել են դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը, լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը և Կարինա Ակոպովա - Նիկիտա Ռախմանին գեղասահքի սպորտային զույգը: