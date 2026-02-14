Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուբիոն չի մասնակցել Ուկրաինայի պատերազմի հարցով եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը. FT

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն չի մասնակցել Ուկրաինայի պատերազմի հարցով եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Հանդիպումը կայացել է ուրբաթ կեսօրին Մյունխենում, որտեղ տեղի է ունենում միջազգային անվտանգության համաժողով։ Թերթի աղբյուրների համաձայն՝ Ռուբիոն «վերջին պահին» հրաժարվել է մասնակցությունից՝ «գրաֆիկի անհամապատասխանության» պատճառով:

Եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը այդ որոշումը անվանել է «խելահեղ», մյուսը հավելել է, որ առանց ԱՄՆ մասնակցության հանդիպումը բավարար բովանդակային չի եղել։

Ամերիկացի անանուն պաշտոնյան հայտարարել է, որ Ռուբիոն կքննարկի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցերը Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում անցկացվող բազմաթիվ այլ հանդիպումներում։




XS
SM
MD
LG