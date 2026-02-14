Ռուբիոն չի մասնակցել Ուկրաինայի պատերազմի հարցով եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը. FT

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն չի մասնակցել Ուկրաինայի պատերազմի հարցով եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Հանդիպումը կայացել է ուրբաթ կեսօրին Մյունխենում, որտեղ տեղի է ունենում միջազգային անվտանգության համաժողով։ Թերթի աղբյուրների համաձայն՝ Ռուբիոն «վերջին պահին» հրաժարվել է մասնակցությունից՝ «գրաֆիկի անհամապատասխանության» պատճառով:
Եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը այդ որոշումը անվանել է «խելահեղ», մյուսը հավելել է, որ առանց ԱՄՆ մասնակցության հանդիպումը բավարար բովանդակային չի եղել։
Ամերիկացի անանուն պաշտոնյան հայտարարել է, որ Ռուբիոն կքննարկի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցերը Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում անցկացվող բազմաթիվ այլ հանդիպումներում։