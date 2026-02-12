«Ուժեղ Հայաստան»-ի շնորհանդեսը. ո՞վ կգլխավորի նախընտրական ցուցակը

Մեկնարկել է տնային կալանքի տակ գտնվող գործարար Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության շնորհանդեսը:
Ամենաինտրիգային հարցն այն է, թե ով կգլխավորի նախընտրական ցուցակը. թեև պաստառներին նաև Սամվել Կարապետյանն է ու ելույթներում պարբերաբար նրա անունն է հհնչում, բայց Կարապետյանը չի կարող լինել վարչապետ՝ այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու պատճառով:
«Մեզ պետք է մեծամասնություն Ազգային ժողովում», - հայտարարեց գործարարի եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանը, պնդելով, որ հաղթելու են՝ Սամվել Կարապետյանի հետ միասին:
«Խոսք չենք տալիս, հաստատում ենք՝ Հայաստանի բռնազավթած տարածքի մասը խաղաղ վերադարձվելու է մեզ, մեզ նորից ապահով ենք զգալու, ունենալու ենք ուժեղ խաղաղություն, ոչ թե ադրբեջանցիներով վերաբնակեցված հիբրիդային խաղաղություն», - ասաց Կարապետյանի եղբոր որդին:
Նարեկ Կարապետյանը նշեց, թե 8 տարի պաշտոնավարած վարչապետի սիրտը 3-րդ ժամկետ է ուզում, «նա թուլացրեց բանակը, Արցախը կործանեց, 10 հազար դոլար վարկ վերցրեց ամեն ընտանիքի հաշվով, բացեց Սյունիքի դարպասները»: Նա հավելեց նաև՝ «այս իշխանությունը սոված է, չեն հագենում, դրա համար էլ չեն ուզում հեռանալ»: