Ուկրաինացի Հերասկևիչը որակազրկվել է պատերազմում զոհված մարզիկներին նվիրված սաղավարտի պատճառով

Ուկրաինացի սկելետոնիստ Վլադիսլավ Հերասկևիչը որակազրկվել է Ձմեռային Օլիմպիական խաղերում, երբ հրաժարվել է չկրել արգելված սաղավարտը, որի վրա պատկերված էին Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով սպանված մարզիկները։

Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարության մեջ նշել է, որ Հերասկևիչին «չի թույլատրվում մասնակցել Միլանո-Կորտինա 2026 Օլիմպիական խաղերին, քանի որ նա չի ենթարկվել ՄՕԿ-ի մարզիկների արտահայտման վերաբերյալ ուղեցույցներին»։

ՄՕԿ-ը թույլ չի տալիս որևէ տեսակի քաղաքական հայտարարություններ մրցման վայրերում։ Կոմիտեն առաջարկել էր փոխզիջումային տարբերակ՝ թույլ տալով մարզիկին կրել սև թևկապ, սակայն Հերասկևիչը չի ցանկացել նահանջել։

Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտպանել է Ձմեռային օլիմպիական խաղերի մարզիկի իրավունքը՝ կրել սաղավարտ, որի վրա պատկերված են Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքում զոհված մարզիկները։

