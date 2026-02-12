Հրթիռային և ԱԹՍ հարձակումներ Ռուսաստանի Վոլգոգրադի և Տամբովի մարզերում

Վոլգոգրադի մարզպետ Անդրեյ Բոչարովը հայտնել է Կոտլուբան գյուղի մոտ գտնվող Պաշտպանության նախարարության օբյեկտում հրթիռային հարձակումից հետո բռնկված հրդեհի մասին։
Նրա խոսքով՝ հրդեհը առաջացել է «ընկնող բեկորներից»։ «Զոհեր կամ քաղաքացիական օբյեկտների վնասներ չկան։ Հրդեհաշիջման ժամանակ քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունն ապահովելու համար Կոտլուբան գյուղում հայտարարվել է տարհանում և ընթանում է տարհանում», - գրել է նա։
Ուկրաինական «Էկզիլենովա+» և «Սուպերնովա+» մոնիթորինգային տելեգրամյան ալիքները հաղորդում են, որ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության հրթիռային և հրետանային գլխավոր վարչության պահեստը ենթարկվել է հարձակման։ Հաղորդվում է, որ զինամթերքի պայթյունները շարունակվում են։
Տամբովի մարզում «ԱԹՍ-երի ընկնելու» հետևանքով, տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ, վնասվել են մի քանի շենքեր, հրդեհվել է խանութ, ինչպես նաև Արդյունաբերական-տեխնոլոգիական քոլեջի ուսումնական մասնաշենքը։ Նախնական տվյալներով տուժել է երկու մարդ։
Astra-ի վերլուծության համաձայն՝ հարձակման թիրախը եղել է «Պրոգրես» գործարանը, որը արտադրում է նաև ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկայի կառավարման համակարգերի համար նախատեսված սարքավորումներ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անցած գիշեր ՀՕՊ ուժերը ոչնչացրել են ուկրաինական 106 անօդաչու թռչող սարք։