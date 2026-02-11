Մատչելիության հղումներ

Կանադայի դպրոցներից մեկում հրաձգության հետևանքով 10 մարդ է զոհվել

Կանադայի արևմտյան Բրիտանական Կոլումբիա նահանգի Թամբլեր Ռիջ քաղաքի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, առնվազն 25-ը վիրավոր է, որոնցից 2-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով տեղական ոստիկանությանը։

Ենթադրյալ հարձակվողը ինքնասպան է եղել։ Ոստիկանությունը առայժմ չի հրապարակում նրա ինքնությունը։ AFP-ի փոխանցմամբ՝ սկզբում կանադական լրատվամիջոցները հաղորդում էին, թե կրակողը կին է եղել, սակայն իրավապահները մանրամասներ դեռևս չեն բացահայտում։


