Ենթադրյալ դիվերսանտները վնասել են իտալական երկաթուղային ցանցը Բոլոնիայից ոչ հեռու

Շաբաթ առավոտյան ենթադրյալ դիվերսանտները վնասել են Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Բոլոնիա քաղաքի երկաթուղային ենթակառուցվածքը՝ ձմեռային Օլիմպիական խաղերի առաջին օրը խափանելով գնացքների երթևեկությունը, հայտնում է Տրանսպորտի նախարարությունը:

Ոստիկանությունը հաղորդել է տարբեր վայրերում երեք առանձին միջադեպերի մասին, որոնք հանգեցրել են արագընթաց, միջքաղաքային և տարածաշրջանային թռիչքների մինչև ուշացման:

Նախարարությունը դա անվանել է «լուրջ սաբոտաժ»՝ հիշեցնելով, որ Փարիզում 2024 թվականի ամառային Օլիմպիական խաղերի բացման օրը դիվերսանտները վնասել էին Ֆրանսիայում TGV արագընթաց գնացքների ցանցը՝ քաոս առաջացնելով:

Ferrovie dello Stato (FS) պետական երկաթուղային ընկերությունը ստիպված է եղել ժամանակավորապես փակել Բոլոնիայի իր արագընթաց կայանը, սակայն շաբաթ կեսօրին երթևեկությունը աստիճանաբար կարգավորվել է:

Բոլոնիան խոշոր երկաթուղային հանգույց է, որը կապում է իտալական երկաթուղիները արևելքից արևմուտք, ինչպես նաև առանցքային հանգույց, որը կապում է հարավը հյուսիսային քաղաքների հետ, ինչպիսիք են Միլանը և Վենետիկը:

Միլանը Կորտինայի հետ միասին ձմեռային խաղերի կազմակերպիչներից մեկն է:

