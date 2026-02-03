Ռուսաստանը պատրաստ է միջուկային սահմանափակումներ չունեցող նոր աշխարհին. Ռյաբկով

Ռուսաստանը պատրաստ է այն նոր իրականությանը, երբ միջուկային զինատեսակների վերահսկման սահմանափակումներ այլևս չլինեն՝ «New Start» պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը
Փետրվարի 5-ին կլրանա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից կնքված՝ միջուկային մարտագլխիկների քանակը սահմանափակող պայմանագրի ժամկետը։ Եթե կողմերը չերկարացնեն այն, առաջին անգամ ավելի քան 50 տարում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի ձեռքերը կազատվեն միջուկային ոլորտում։
Սերգեյ Ռյաբկովը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Չինաստանի դիրքորոշմանը սպառազինությունների վերահսկողության հարցում։
Իրանի վերաբերյալ նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների առաջարկները Թեհրանին հավասարազոր են վերջնագրերի։