Ռուսական կողմը լայնածավալ հարված է հասցրել Ուկրաինային. կան վիրավորներ

Ռուսական զորքերը անցած գիշեր լայնածավալ հարված են հասցրել Ուկրաինային։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ Կիևում երեք մարդ վիրավորվել է։
Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքով՝ անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Դարնիցկիի շրջանում գտնվող ոչ բնակելի շենքին։ Մեկ այլ հասցեում ԱԹՍ բեկորների ընկելու հետևանքով հրդեհ է բռնկվել 26 հարկանի բնակելի շենքի տանիքում։
Սումիի շրջանը ևս ենթարկվել է հարձակման: Ուկրաինայի Ազգային ոստիկանության տվյալներով՝ հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է չորս մարդ:
Դնեպրովսկի շրջանում անօդաչու թռչող սարքի բեկորները ընկել են մի քանի բնակելի շենքերի վրա։ ԱԹՍ-ի բեկորներն ընկել են նաև մանկապարտեզի և բաց տարածքի վրա։
Խարկովը մի քանի ժամ շարունակ ենթարկվել է հրետակոծության, ըստ քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի, հարվածները «ուղղված էին էներգետիկ ենթակառուցվածքներին»։
«Սա դժվար գիշեր և դժվար առավոտ է Խարկովի համար։ Բայց բոլոր ծառայությունները գործում են, և որոշումները կայացվում են արագ և պատասխանատու կերպով։ Մենք հետևում ենք իրավիճակին և կանենք հնարավոր ամեն ինչ», - նշել է քաղաքապետը։