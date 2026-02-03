Հնդկաստանը համաձայնել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը. Թրամփ

Հնդկաստանը համաձայնել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ զրույցից հետո:
«Նա համաձայնվեց դադարեցնել ռուսական նավթ գնելը և շատ ավելին գնել Միացյալ Նահանգներից և, հնարավոր է, Վենեսուելայից։ Սա կօգնի ավարտել պատերազմը Ուկրաինայում, որը տեղի է ունենում հենց հիմա, որտեղ ամեն շաբաթ հազարավոր մարդիկ են մահանում», - Truth Social-ում գրել է Թրամփը։
Նա նշել է, որ Հնդկաստանի վարչապետի հետ համաձայնության են եկել, ըստ որի ԱՄՆ-ն կնվազեցնի մաքսատուրքերը 25 տոկոսից մինչև 18 տոկոս. «Նրանք նույնպես կշարունակեն իրենց սակագները Միացյալ Նահանգների նկատմամբ զրոյի հասցնելու ուղղությամբ»։
Հնդկաստանն էլ, ըստ ԱՄՆ նախագահի, պարտավորվել է գնել 500 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ապրանքներ։