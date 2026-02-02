Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լոս Անջելեսում կայացել է «Գրեմմի»-ի 68-րդ մրցանակաբաշխությունը

Կիրակի Լոս Անջելեսում տեղի է ունեցել «Գրեմմի» երաժշտական մրցանակաբաշխության 68-րդ արարողությունը։

Տարվա լավագույն ալբոմ է ճանաչվել պուերտոռիկացի ռեփեր Bad Bunny-ի Debí Tirar Más Fotos ալբոմը։ Լավագույն ձայնագրության անվանակարգում հաղթել է Կենդրիկ Լամարի և SZA-ի համատեղ Luther ստեղծագործությունը։ Կենդրիկ Լամարը հաղթել է նաև լավագույն ռեփ ալբոմի անվանակարգում։

Լավագույն վոկալ փոփ ալբոմ է ճանաչվել Լեդի Գագայի MAYHEM ալբոմը, իսկ տարվա երգ՝ Բիլլի Այլիշի Wildflower-ը։ Միջոցառման ընթացքում կյանքի նվաճումների համար հատուկ մրցանակը շնորհվել է լեգենդար ամերիկացի երգչուհի, հայկական արմատներ ունեցող Շերին։

Այս տարվա մրցանակաբաշխությունն աչքի է ընկել նաև քաղաքական շեշտադրումներով։ Մի շարք մրցանակակիրներ և հյուրեր քննադատել են ԱՄՆ ներգաղթային ոստիկանության գործողությունները՝ նշելով, որ վերջին շաբաթներին դրանց հետևանքով երկու ցուցարար է զոհվել։

«Գրեմմին» ԱՄՆ Ձայնագրող ակադեմիայի երաժշտական մրցանակն է, որը հիմնադրվել է 1959 թվականին։


XS
SM
MD
LG