Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիայի ՊՆ․ «Մենք շարունակում ենք աջակցել Ադրբեջանին»

Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշները, արխիվ
Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշները, արխիվ

«Մենք շարունակում ենք աջակցել Ադրբեջանին՝ «Մեկ ազգ երկու պետություն» կարգախոսի ներքո», - այսօր հայտարարել է Թուրքիայի Պաշտպանության նախարարությունը՝ 1990 թվականի հունվարի 20-ին Բաքվում տեղի ունեցած իրադարձությունների նվիրված հատուկ ուղերձում։

«Մենք կիսում ենք մեր ադրբեջանցի եղբայրների ցավը։ Երբեք չենք մոռանա [1990 թվականի իրադարձությունները] և որևէ մեկին չենք թողնի, որ մոռանա», - հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը։

Ադրբեջանում այսօր նշում են 1990 թվականի հունվարի 20-ի զոհերի հիշատակի օրը։ Հունվարի 20-ը ներկայացվում է, որպես խորհրդային ուժերի դեմ անկախության համար մղված պայքար։ Ըստ ադրբեջանական տվյալների, այդ օրը 147 մարդ է զոհվել, ավելի քան 700-ը վիրավորվել են։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG