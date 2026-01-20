Կիևում 5000-ից ավելի շենք առանց ջեռուցման՝ ռուսական հարձակման հետևանքով

Կիևում ռուսական հարձակումից հետո 5635 բազմահարկ շենք մնացել է առանց ջեռուցման, հայտնում է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն: Հարձակման հետևանքով Կիևի մի մասում ջրամատակարարումը նույնպես դադարեցված է:
Դնեպրովսկի շրջանում, ըստ Կլիչկոյի, հարվածներ են հասցվել ոչ բնակելի շենքերին։ Բացի այդ, անօդաչու թռչող սարք է վթարի ենթարկվել բաց տարածքում, որի հետևանքով մեքենաներ են այրվել, կա մեկ վիրավոր:
Դնեպրոպետրովսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գանժան հայտնել է, որ հարձակումների հետևանքով վիրավորվել են երկու կին։ Նրա խոսքով՝ քաղաքում գտնվող գործարանը հրդեհվել է, վնասվել են մոտակա տներն ու մեքենաները։