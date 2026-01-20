Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալ-Շարաայի հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի հետ, հայտնում է SANA գործակալությունը:

Ըստ լրատվամիջոցի, հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք ընդգծել են Սիրիայի տարածքային ամբողջականության և անկախության պահպանման, ինչպես նաև կայունության հասնելուն ուղղված բոլոր ջանքերին աջակցելու կարևորությունը։

Ընդգծելով քրդական ժողովրդի իրավունքների և պաշտպանության երաշխավորման անհրաժեշտությունը՝ Դոնալդ Թրամփն ու Ահմեդ ալ-Շարաան համաձայնել են շարունակել համագործակցությունը ԴԱԻՇ ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարում և դրա սպառնալիքների վերացման գործում։

