Ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակում Հյուսիսային Օսիայի վրա․ Բեսլանում կան վիրավորներ

Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերն անցած գիշեր հարձակվել են Հյուսիսային Օսիայի վրա։ Բեսլանում ԱԹՍ-ի բեկորները ընկել են հինգհարկանի բնակելի շենքի տանիքի վրա, հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն։ Վիրավորվել է երեք մարդ: Տարհանվել է 70 մարդ։
Վլադիկավկազի, Գրոզնիի և Մագասի օդանավակայաններում ժամանակավորապես սահմանափակումներ են մտցվել չվերթների համար։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր ամենօրյա զեկույցում հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության միջոցները մեկ օրվա ընթացքում խոցել են 220 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, վեց կառավարվող ավիառումբ և ինը HIMARS համակարգի արձակած արկ։ Հաշվետվությունում նշվում է, որ վեց դրոն է խոցվել Հյուսիսային Օսիայի տարածքում, իսկ ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի տարածաշրջանների մոտ՝ 63։