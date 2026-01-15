Մատչելիության հղումներ

Քրդական զինված խմբավորումները փորձել են Իրաքից անցնել Իրան. Reuters

Սահմանային անցակետ Իրանի և Իրաքի միջև, արխիվ
Սահմանային անցակետ Իրանի և Իրաքի միջև, արխիվ

Քրդական զինված խմբավորումները փորձել են Իրաքից անցնել Իրան, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով թեմային ծանոթ երեք աղբյուրների:

Աղբյուրները, որոնց թվում է նաև իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ասել են, որ հարևան Թուրքիայի հետախուզական գործակալությունը վերջին օրերին Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին (ԻՀՊԿ) զգուշացրել է քուրդ զինյալների կողմից սահմանը հատելու մասին

Իրանցի պաշտոնյան ասել է, որ ԻՀՊԿ-ն բախվել է քուրդ զինյալների հետ, որոնք, ըստ պաշտոնյայի, փորձել են անկայունություն ստեղծել և օգտվել բողոքի ցույցերից:

Թուրքիայի հետախուզական գործակալությունը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։

Իրանցի պաշտոնյան նաև նշել է, որ զինյալները ուղարկվել են Իրաքից և Թուրքիայից՝ հավելելով, որ Թեհրանը խնդրել է այդ երկրներին դադարեցնել զինյալների կամ զենքի ցանկացած տեղափոխում Իրան։




