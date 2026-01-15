Համաձայնեցված շրջանակում պատրաստ ենք անխոչընդոտ հաղորդակցություն ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև. Փաշինյան

Համաձայնեցված շրջանակում պատրաստ ենք անխոչընդոտ հաղորդակցություն ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև, կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Անդրադառնալով TRIPP-ի վերաբերյալ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի համատեղ հայտարարությանը` վարչապետը նշեց. «Սա հաջորդ անկյունաքարային հայտարարությունն է, որով խաղաղության գործընթացի կարևորագույն և սկբունքային հարցերից մեկը՝ տարածաշրջանային հաղորդակցության ապաշրջափակումը շրջանակային մակարդակում լուծվում է»։
ՀՀ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարությունը «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագծի վերաբերյալ հրապարակվեց նախօրեին՝ Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի ու ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի բանակցություններից հետո:
«Հայտարարության իմաստն ու գործնական նշանակությունն այն է, որ խաղաղությունը շատ կոնկրետ ու գործնական քայլերով հաստատվում է մեր հանրապետությունում ու տարածաշրջանում», - ընդգծեց Փաշինյանը:
Վարչապետը նշեց, որ Հայաստանում պետք է ստեղծվի TRIPP անունով ընկերություն:
«Պետք է հնարավորինս արագ երեկվա հայտարարությունից բխող գործողություններ անենք: Դրանք պետք է դե յուրե համաձայնագրերի տեսքով ընդունվեն, համաձայնագրերի նախագծերի շուրջ, նաև իրավական որոշումների վրա մենք կսկսենք աշխատել, մասնավորապես, TRIPP անունով ընկերությունը պետք է ստեղծվի Հայաստանում, նաև պետք է երթուղիները որոշենք, կառուցապատման իրավունքների, հողի օգտագործման, շինարարությունների թույլտվությունների», - ասաց Նիկոլ Փաշինյանը: